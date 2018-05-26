LIVE: Финал международного конкурса "Ты супер!" на НТВ

Трансляция финала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
В России, под Ростовом-на-Дону, прошли единственные в стране ХVI гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу".
Житель Дагестана 53-летний Сулейман Магомедов прошел от Каспийска до Махачкалы на руках. Дистанция между этими городами составляет 10 километров.
Полетать над захватывающими молдавскими пейзажами можно с первыми лучами солнца и на закате.
Смотрите на видео, как проводился демонтаж ядерного полигона в Пхунгери в КНДР.
"Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.
До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.
Эстонские чиновники и российские дипломаты почтили память русского полководца Михаила Барклая-де-Толли на церемонии у мавзолея генерал-фельдмаршала.
В Гомеле утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.
Из-за аварии на Ингури ГЭС часть Тбилиси и другие регионы Грузии остались без электричества – как власти комментируют ситуацию?
В день Последнего звонка в Министерстве образования Абхазии подвели итоги учебного года и рассказали об успехах будущих выпускников.
Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.
К 2030 году каждый четвертый казахстанец будет жить в Алматы и четырех прилегающих районах, считают аналитики.
На пост посла Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане выдвинут действующий посол США в Албании Дональд Лу – кто он.
Россия и Таджикистан обсудят основные вопросы межрегионального сотрудничества на конференции в Душанбе.
Следователи возбудили уголовное дело о нападении на полицейского продавцов-узбекистанцев во время сноса незаконно установленных торговых палаток в Казани.
Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
"Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.
До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.
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