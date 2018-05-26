Яркое зрелище в небе над Старым Орхеем: куда пойти на выходные

Полетать над захватывающими молдавскими пейзажами можно с первыми лучами солнца и на закате.

В Старом Орхее проходит международный фестиваль воздушных шаров "Aerobis Ballon Fiesta — 2018". Событие приурочено к десятилетию воздухоплавания в республике.

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Как отметил организатор мероприятия Сергей Завулан, в фестивале принимают участие 12 команд из Молдовы, Украины, Румынии и Венгрии. Аэростаты запускают ранним утром и вечером — в интервале между 06.30-07.00 и 18.00-19.00 часами. Полетать над молдавскими пейзажами могут все желающие. Речь идет о свободных полетах на высоте нескольких сотен метров, и о привязных полетах, когда корзина аэростата привязана тросом и не поднимается выше 15-ти метров.

"Шары летают только при хорошей погоде. Скорость ветра должна составлять 3-4 метра в секунду. Не должно быть осадков и низкой облачности", — пояснил Завулан.

Каждый пассажир воздушного шара должен пройти инструктаж и заполнить соответствующую декларацию. Как отмечают организаторы мероприятия, на сегодняшний день в Молдове действуют два клуба воздухоплавания, в которых в общей сложности состоят пятеро пилотов.