Заброшенный горный аул в Дагестане - съемка с коптера

Смотрите на Sputnik видео аула-призрака в Дагестане с высоты птичьего полета.

Этот впечатляющий аул-призрак расположен в горах Дагестана. Брошенное село Гамсутль находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря.

"Гамсутль" в переводе с аварского означает "у подножья ханской крепости". Местные жители строили дома, частично прорубая их в скале, поэтому фундамент или стены многих зданий – сама гора Гамсутльмеэр.

Сюда можно добраться только по узкой тропинке. Аул опустел 40 лет назад — местные покинули его в поисках лучшей жизни. Раньше в Гамсутле были магазины, роддом, почта, мечеть. Теперь аул-призрак привлекает туристов со всего мира.