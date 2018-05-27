Сергей Кочетков о проекте "Ты супер!": Теперь все они наши дети, и мы будем им помогать

Заместитель главного редактора агентства Sputnik Сергей Кочетков вручил призы во время финала проекта.

Всем детям будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере десяти тысяч рублей до достижения ими 18 лет, а те, кто старше, будут получать средства в течении года. Финалисткам Вере Ярошик (Беларусь) и Сатеник Геворкян (Армения) Sputnik дополнительно подарил годовые курсы вокала от лучших педагогов.

"Я считаю, что проект "Ты супер!" замечателен тем, что зритель у экрана телевизора порой переживает больше, чем сами участники. Это делает проект очень человечным и трогательным. Sputnik помогал в этом году 14 ребятам принять участие в этом шоу, и двое из них дошли до финала. Теперь все они наши дети, и мы будем поддерживать их", — отметил Сергей Кочетков.