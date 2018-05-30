ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Пресс-конференция Путина и Борисова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провели пресс-конференцию по итогам встречи в Москве в среду, 30 мая. На повестке дня был ряд двусторонних тем, таких как АЭС "Белене", конфликт на Украине и ситуация на западных Балканах.