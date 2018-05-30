ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Пресс-конференция Путина и Борисова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провели пресс-конференцию по итогам встречи в Москве в среду, 30 мая. На повестке дня был ряд двусторонних тем, таких как АЭС "Белене", конфликт на Украине и ситуация на западных Балканах.
Кошка по кличке Моника в Приморье выкормила и воспитывает рысенка, за которым из-за проблем со здоровьем не может ухаживать мать — европейская рысь Ариша.
Малийский нелегальный мигрант Мамуду Гассама стал героем интернета: во время прогулки 22-летний мужчина увидел свисающего с балкона пятого этажа ребенка и бросился ему на помощь.
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Водители в Латвии заплатят 100 евро за просмотр Facebook - в прошлом году в стране за пользование телефоном за рулем было выписано 3400 штрафов.
Мэрами городов в Литве теперь могут стать 19-летние граждане – соответствующие поправки принял парламент республики.
Евродепутат от Эстонии приветствовала первые иски против Facebook: надо строго следить за выполнением соцсетью новых правил ЕС по защите личных данных.
Продажа алкогольных напитков запрещена практически во всей Беларуси в среду из-за проведения последних звонков в школах.
Количество отравившихся после посещения ресторана близ Тбилиси, увеличилось до 20-ти, 15 человек остаются в больницах.
ДТП на пограничном пункте пропуска между Абхазией и Россией попало в объектив камеры – автомобиль врезался в другой, стоявший на полосе досмотра.
В Азербайджане частные владельцы не впускают туристов в Дом-музей Михаила Юрьевича Лермонтова в городе Гусар.
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Водители в Латвии заплатят 100 евро за просмотр Facebook - в прошлом году в стране за пользование телефоном за рулем было выписано 3400 штрафов.
Мэрами городов в Литве теперь могут стать 19-летние граждане – соответствующие поправки принял парламент республики.
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