Лава, движущаяся к дому, напугала жителей севера Гавайи

Пользователи соцсетей сняли движение лавы на видео.
Это видео было сделано в северной части острова Гавайи. Лава текла с высокой скоростью, были зафиксированы разрушения домов.
Пользователи соцсетей сняли движение лавы на видео.
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Правительство Молдовы отклонило законопроект, внесенный президентом Игорем Додоном, о предоставлении официального статуса исторического знамени страны стягу Штефана Великого.
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Из-за многочисленных протестов общественности и жителей города Тарту премьер Эстонии допустил отмену постройки целлюлозного комбината.
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Тренер Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал о дате финала Всемирной суперсерии по боксу (WBSS) против Александра Усика.
Пользователи соцсетей уверены, что пришедший на латвийский рынок российский интернет-сервис "Яндекс.Такси" занимается скрытым сбором информации.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил, что в Литве в период с февраля 2005 по март 2006 года была секретная тюрьма ЦРУ.
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