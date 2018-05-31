В лицее имени Герцля в Кишиневе прошел последний звонок

В четверг, 31 мая, во всех лицеях и школах Молдовы прошли линейки по случаю завершения учебного года. Корреспонденты Sputnik запечатлели торжественное мероприятие в кишиневском лицее имени Герцля.

Для 10 тысяч молдавских учеников выпускных классов прозвучал "последний звонок" — веха между классными занятиями и скорым началом аттестационных экзаменов. Смотрите на видео, как прощались с альма-матер выпускники столичного лицея имени Герцля.

Во время линейки отличившимся ученикам вручали грамоты и денежные премии за хорошую учебу от фонда имени Мирона Шора.

А уже совсем скоро всем выпускникам предстоит сдать экзамены на степень бакалавра. Стартуют они на следующей неделе. В каждой школе и лицее есть свой график приема экзаменов.