Детеныш дикой панды был впервые обнаружен в китайском заповеднике Вулонг

Детенышу примерно 7 месяцев, вес — около 20 кг.
Район Жадаокоу, где произошла неожиданная встреча, отлично подходит для панд из-за обилия бамбука в окрестностях.
Эксперты предполагают, что эта встреча с дикой пандой — не последняя.
Малыша случайно заметила команда защитников животных, занимавшаяся поиском ДНК панд
Детенышу примерно 7 месяцев, вес — около 20 кг.
Район Жадаокоу, где произошла неожиданная встреча, отлично подходит для панд из-за обилия бамбука в окрестностях.
Эксперты предполагают, что эта встреча с дикой пандой — не последняя.
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