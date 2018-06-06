Что ответил Путин о возможной атомной войне между США и КНДР

Австрийский журналист отметил, что многие обеспокоены ситуацией в Северной Корее и напомнил, что Сергей Лавров недавно вернулся оттуда после визита. После чего поинтересовался, допускает ли Путин возможность атомной войны между США и КНДР.

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Лидер России дал однозначный ответ.

"Даже думать на эту тему не хочется, и предположение это страшное. Если уж кто в этом не заинтересован, так это Россия. Потому что Северная Корея — это наш сосед. И, кстати говоря, один из ядерных полигонов, как раз тот, который сейчас уничтожается в Северной Корее, находится всего в 190 километрах от российской границы. Для нас это имеет абсолютно предметное значение, поэтому мы будем делать все, чтобы на корейсатомная война ком острове произошла разрядка", — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент России ответил на вопрос о расследовании крушения MH17. По словам Путина, аргументы Москвы в нем не учитывались.

"Я уже сказал, что с обеих сторон используется оружие российского производства. И на вооружении российской армии имеются точно такие же системы, о которых говорят эксперты. Точно такие же, произведенные в бывшем СССР или в России. Это во-первых. Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию", — пояснил российский лидер.

В интервью президент ответил на различные вопросы как мировой повестки, так и внутренней политики. Полный текст беседы опубликован на сайте Кремля.