"Космический дизайн": капсульный отель открылся в Екатеринбурге

В каждом номере есть телевизор, зеркало, сейф, обычная и USB-розетки. В помещении отеля также есть общие душевые кабинки и столовая.
В преддверии ЧМ-2018 любителям футбола свои люки открыл капсульный отель: он поражает воображение посетителей "космическим" дизайном.
В каждом номере есть телевизор, зеркало, сейф, обычная и USB-розетки. В помещении отеля также есть общие душевые кабинки и столовая.
Знаменитый греческий танец "Хасапико" в рамках танцевального флешмоба исполнили одновременно 1200 человек в гавани Пафоса.
Бывший капитан сборной России, а ныне игрок казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин повздорил с футболистом сборной Армении, ныне выступающим за "Актобе", Маркосом Пиццелли.
Вулкан Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы и находится всего в нескольких десятках километров от столицы: первый раз извержение произошло 12 апреля.
Нападающий клуба "Шанхай СИПГ" Халк провел в России четыре года, но никогда не сталкивался с насилием. Смотрите видеоинтервью бразильского форварда.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение Конституционного суда Молдовы по Закону о функционировании языков.
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Как и было обещано, автомобилисты вышли в среду на протест на центральной площади Кишинева.
Латвийский Сейм разработал поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.
Парламент Литвы рассмотрит трехлетний план повышения акцизов на табачную продукцию – сборы будут расти ежегодно.
Волонтер c Украины, проживающий в Эстонии, отправил письмо президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не оказывать финансовую поддержку Украине.
Пожилого немца на тракторе с прицепом в виде огромной пивной бочки засняли в пункте пропуска "Берестовица". Как выяснилось, бочка – это дом на колесах.
Машинисты тбилисского метрополитена в результате внутренних консультаций приняли решение возобновить работу.
Число людей, купивших у мошенников фальшивые путевки в Абхазию, достигло нескольких сотен. Как обезопасить себя – в материале Sputnik.
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После резонансного убийства 20-летней бишкекчанки, похищенной с целью женитьбы, активисты призвали кыргызстанцев перестать красть невест.
Россия по просьбе Таджикистана направит в республику еще одну группу педагогов для обучения таджикских школьников русскому языку.
Свыше 200 экспертов обсудят в Петербурге культурное наследие Узбекистана, хранящееся в музеях России и других стран мира.
О числе задержанных за нарушение государственной границы Южной Осетии рассказали в КГБ республики.
Латвийский Сейм разработал поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.
Парламент Литвы рассмотрит трехлетний план повышения акцизов на табачную продукцию – сборы будут расти ежегодно.
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