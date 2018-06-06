В Перми прошел чемпионат России по силовому экстриму

"Спортинвентарь" соревнования удивил зрителей: 100-килограммовые емкости-кеги с пивом, 125-килограммовые мешки с песком и шары из гранита весом в несколько центнеров.
Победителем соревнования стал спортсмен из Саратова Евгений Гавриленко.
В борьбе за титул спортсменам пришлось толкать грузовик и подбрасывать 200-килограммовые каменные шары.
"Спортинвентарь" соревнования удивил зрителей: 100-килограммовые емкости-кеги с пивом, 125-килограммовые мешки с песком и шары из гранита весом в несколько центнеров.
Победителем соревнования стал спортсмен из Саратова Евгений Гавриленко.
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