Учения спецназовцев в Хабаровске

Спецназовцы десантировались с высоты более 1,5 тысячи метров.
Перед выполнением прыжков они прошли подготовку на тренажерах, а также изучили порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.
Под Хабаровском прошли первые в учебном периоде занятия по воздушно-десантной подготовке.
Спецназовцы десантировались с высоты более 1,5 тысячи метров.
Перед выполнением прыжков они прошли подготовку на тренажерах, а также изучили порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.
Президент России Владимир Путин в 16-й раз общается с гражданами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.
Президент в 16-й раз пообщается с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций. На "прямую линию", которая впервые проходит в новом формате, поступило более 1,7 миллиона вопросов.
В борьбе за титул спортсменам пришлось толкать грузовик и подбрасывать 200-килограммовые каменные шары.
Смотрите фрагмент интервью президента России Владимира Путина, которое он дал телеканалу ORF накануне своего визита в Австрию.
Порядка 99% экспорта нового урожая молдавских фруктов и ягод приходится на поставки в страны Евразийского экономического союза, а в государства Евросоюза – лишь 0,6%.
Из канализационного резервуара две бригады спасателей извлекли теленка.
Молодая жительница приграничного села Тудора занималась отправкой девушек в Стамбул для занятия проституцией, утверждают в Пограничной полиции.
К столетию Латвии планировалось сшить самый большой в мире флаг, но идея не будет реализована из-за нехватки средств.
Суд по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе проходит с нарушением международного права и уголовного законодательства Литвы, считают эксперты.
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Знаменитая грузинская эстрадная певица Нани Брегвадзе подчеркнула важность простых дружеских отношений между народами Грузии и России.
О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время Чемпионата мира по футболу и как иностранцы смогут попасть в республику - в материале Sputnik.
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Военнослужащие российской базы в Южной Осетии в полевых условиях осваивают средства связи нового поколения.
К столетию Латвии планировалось сшить самый большой в мире флаг, но идея не будет реализована из-за нехватки средств.
Суд по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе проходит с нарушением международного права и уголовного законодательства Литвы, считают эксперты.
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