Владимир Путин дал интервью китайскому телевидению

О санкциях, футболе и рюмке водки с Си Цзиньпином: смотрите интервью президента России Владимира Путина для Китая.
Президент России Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором рассказал о реакции страны на санкции, об отношениях с Си Цзиньпином, а также о торговом партнере №1.
О санкциях, футболе и рюмке водки с Си Цзиньпином: смотрите интервью президента России Владимира Путина для Китая.
На "прямую линию", которая впервые проходила в новом формате, поступило более 1,7 миллиона вопросов, в том числе и личных.
Президент Владимир Путин высоко оценил то стабильное сотрудничество между Россией и Китаем, которое достигло, по его словам, беспрецедентного уровня.
Президент России Владимир Путин прокомментировал дело Кирилла Вышинского.
Под Хабаровском прошли первые в учебном периоде занятия по воздушно-десантной подготовке.
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С 16 по 18 июня в Ригу приезжает Его Святейшество Далай-Лама XIV по приглашению российских буддистов.
Литва намерена попросить у Евросоюза около полумиллиарда евро на улучшение дорог для облегчения передвижения военной техники НАТО.
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