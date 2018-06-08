Путин рассказал о жертвах на личном фронте

Президент России Владимир Путин в 16-й раз общался с гражданами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.
На "прямую линию", которая впервые проходила в новом формате, поступило более 1,7 миллиона вопросов, в том числе и личных.
Президент России Владимир Путин в 16-й раз общался с гражданами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.
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Президент России Владимир Путин в 16-й раз общается с гражданами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.
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