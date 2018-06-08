Путин рассказал о жертвах на личном фронте

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Странные вещи творятся в больницах Молдовы Давно такого не было: молдавские депутаты жестко раскритиковали чиновников системы здравоохранения за то, что происходит в стране. 39

Хорошая новость: в Молдове вдвое повысят пенсию некоторым категориям граждан Подарок от правительства Молдовы: некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на увеличение пенсии более чем в два раза. 574