Обращение Путина к участникам и гостям ЧМ-2018 в России

Президент России Владимир Путин выступил с посланием к гостям и участникам Чемпионата мира по футболу, который скоро стартует в России.

Перед открытием одного из главных спортивных событий этого года — Чемпионата мира по футболу — президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением ко всем участникам и гостям грандиозного события.

"Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. Всех, кто приехал в Россию и только собирается стать участником величайшего международного события — Чемпионата мира FIFA. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи", — заявил российский лидер.