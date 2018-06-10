Сила тапка: метод дрессировки львов в сафари-парке изумил посетителей

Владелец сафари-парка "Тайган" в Крыму Олег Зубков шокировал посетителей заведения своим методом воспитания взрослых львов. Кадры были опубликованы на YouTube.

Когда взрослые особи попытались обидеть более молодую львицу, Зубков вышел из машины и направился к животным. В это время все хищники бросились от мужчины наутек.

После того, как Зубков максимально приблизился к львицам, он снял тапок и начал размахивать им. Когда к мужчине подбежал взрослый лев, то владелец сафари-парка бросил в него тапок, в результате чего хищник отскочил в сторону.