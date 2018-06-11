Кот-оракул Ахилл предстал перед публикой в форме российских футболистов

Эрмитажный кот Ахилл предстал перед публикой в форме российской сборной по футболу. В таком виде он появился на праздновании Дня петербургского кота

Ахилла выбрали на роль оракула предстоящего чемпионата мира по футболу.

Кот стал знаменитым после предсказаний исхода матчей Кубка Конфедераций-2017. Свой первый прогноз на результат одного из матчей ЧМ-2018 Ахилл сделает 13 июня.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.