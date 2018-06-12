В Якутии из-за паводка появился трактор-такси

В Якутии после паводка подтопило более 1,2 тысячи жилых домов в 37 населенных пунктах, в которых проживают более 4 тысяч человек, отмечает Sputnik Армения.
В сети популярно видео, на котором жители села в Якутии разъезжают на тракторе вместо такси: водитель опускает ковш, сельчане по очереди забираются внутрь.
В Якутии после паводка подтопило более 1,2 тысячи жилых домов в 37 населенных пунктах, в которых проживают более 4 тысяч человек, отмечает Sputnik Армения.
В сети появилось видео неудавшегося восхождения "человека-паука" на небоскрёб в Сеуле. Французский "человек-паук" попытался подняться без страховки на 123-этажное здания Lotte World Tower 6 июня.
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