В Якутии из-за паводка появился трактор-такси

В сети популярно видео, на котором жители села в Якутии разъезжают на тракторе вместо такси: водитель опускает ковш, сельчане по очереди забираются внутрь.

В Якутии после паводка подтопило более 1,2 тысячи жилых домов в 37 населенных пунктах, в которых проживают более 4 тысяч человек, отмечает Sputnik Армения.