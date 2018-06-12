Как работают спасатели на месте столкновения баржи и катамарана на Волге

При столкновении катамарана и баржи на Волге погибли 11 человек‍.

Тело последней пассажирки катамарана, погибшей в ЧП на Волге близ Волгограда, подняли из воды, поисково-спасательные работы завершены, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС, отмечает РИА Новости.

С родственниками погибших работают медики и психологи.

Инцидент произошел на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в километре от береговой линии столкнулись катамаран и буксир в составе двух барж, катамаран перевернулся.

Как сообщили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру и возможности для маневра у него не было.

На борту 12-местного катамарана находились 16 человек, все они граждане России. При столкновении люди оказались за бортом.