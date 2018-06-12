"С мыслями о Гицэ": Клеопатра Стратан выпустила новый клип

Клеопатра Стратан, дочь популярного исполнителя Павла Стратана, выпустила новый видеоклип на песню "Te las cu inima". Режиссером нового музыкального видео стал Роман Бурлака.
Клеопатра Стратан выпустила новый клип по мотивам нашумевшего хита "Гицэ".
Клеопатра Стратан, дочь популярного исполнителя Павла Стратана, выпустила новый видеоклип на песню "Te las cu inima". Режиссером нового музыкального видео стал Роман Бурлака.
При столкновении катамарана и баржи на Волге погибли 11 человек.
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