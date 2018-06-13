О, футбол, ты - жизнь: как прошел матч между школьниками и слонами

Срок полномочий действующего парламента Молдавии истекает в ноябре, и на рубеже 2018-2019 годов в республике пройдут очередные парламентские выборы. Если и на этот раз они не смогут разрешить старые противоречия в молдавском обществе, страну ждет продолжение масштабного политического кризиса.

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