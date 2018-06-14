Мыльный футбол: красотки в ярких купальниках, мяч и море пены

Альтернативой серьезному футболу, мировые баталии по которому проходят в России, в Бразилии представительницы прекрасного пола попробовали свои силы на "мыльном стадионе".

В России начался чемпионат мира по футболу FIFA. Однако в Бразилии проходит альтернативный чемпионат. Честно говоря, совершенно не интересно, какой у него статус, какие команды в нём соревнуются, и кто в итоге победит.

Занимателен факт участия в нем женщин привлекательных форм в ярких купальниках, которые яростно соревнуются в свой, "мыльный футбол".

Эти кадры не оставят равнодушным, пожалуй, ни одного нормального мужчину, а женщин с пышными формами заставят задуматься о диете и походе в фитнес-клуб.