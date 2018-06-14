Атмосфера победы: как в Молдове отметили первое 5:0

Футбол объединяет страны и народы, смотрите на видео, как болельщики в Кишиневе совместили в Sputnik FanZone приятное с полезным.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова открыло в четверг в Кишиневе специальную зону для болельщиков и любителей футбола — Sputnik FanZone.

Здесь любители футбола смогут посмотреть матчи группового этапа интернационального турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала.

Первый матч – между сборными России и Саудовской Аравии завершился со счетом 5:0 в пользу российских футболистов.

"Футбол объединяет народы. Обаяние этого вида спорта настолько велико, что, как говорят, во время футбола заканчиваются войны. А Sputnik будет делать все, чтобы вам было комфортно смотреть эти игры", — подчеркнул руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк.

На открытии Sputnik FanZone присутствовали главы ряда аккредитованных в Молдове дипломатических миссий и спортивные эксперты. Почетными гостями события стали посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, посол Белоруссии в Молдове Сергей Чичук, посол Армении в нашей стране Дживан Мовсисян, консул Казахстана в РМ Игорь Мусалимов, вице-президент национальной Федерации футбола Молдовы Драгош Хынку и другие.

Отметим, что именно в Sputnik FanZone можно будет познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.