Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Внимание болельщиков всего мира сосредоточено вокруг главного спортивного события года, ведь футбол объединяет страны и народы, а Sputnik FanZone — наглядно это доказывает.
Игроки сборной Бразилии приготовили праздничный торт для своего "коллеги по мячу" прямо у него на голове.
Главное спортивное событие года — Чемпионат мира по футболу 2018 — официально стартовало в России 14 июня.
Альтернативой серьезному футболу, мировые баталии по которому проходят в России, в Бразилии представительницы прекрасного пола попробовали свои силы на "мыльном стадионе".
Что решили в НАРЭ по поводу повышения тарифов на воду и снижения тарифов на электричество: регулятор дал жесткий ответ компании Apă-Canal Chișinău.
Судебный исполнитель решил обогатиться за счет женщины, которую суд обязал выплатить всего лишь 300 леев.
На КПП "Джурджулешть" и "Кагул" нашли незаконный груз.
Продолжающаяся в Латвии жара нанесла ущерб многим культурам, в некоторых случаях уничтожив до половины ожидаемого урожая.
Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс считает, что правительством Саулюса Сквернялиса может "руководить" российская госкорпорация "Росатом".
Болельщик сборной России из Таллинна поделился со Sputnik Эстония своими впечатлениями от первого дня крупнейшего спортивного события года.
Банковские карты могут не обслуживаться в Беларуси ночью 16 июня – проблемы обусловлены технологическими работами на оборудовании процессингового центра.
Потомок грузинского царя и модель Dior обвенчались в кафедральном соборе Светицховели в древней грузинской столице Мцхета.
Карту для литературной экскурсии по Гагре представили в рамках IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".
Столица Азербайджана впервые примет Всемирный саммит по аэронавигации, который пройдет в 2020 году.
В отношениях Армении с Россией нет проблем - они развиваются динамичнее, чем принято считать, заявил премьер страны Никол Пашинян.
Древнее захоронение бронзовой эпохи нашли исследователи в Акмолинской области Казахстана – могиле, предположительно, более 2,5 тысяч лет.
Организаторы Третьих Всемирных игр кочевников представили зрелищный проморолик состязаний, которые пройдут в сентябре на Иссык-Куле.
Посол России в Душанбе рассказал, сколько мест выделено в российских вузах для студентов из Таджикистана.
Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила ядерное топливо для реактора на площадке Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана.
Горная база отдыха в селе Кевселт Дзауского района Южной Осетии открыла летний сезон. Она приняла первый поток отдыхающих, на очереди – учащиеся гимназии "Альбион".
Продолжающаяся в Латвии жара нанесла ущерб многим культурам, в некоторых случаях уничтожив до половины ожидаемого урожая.
Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс считает, что правительством Саулюса Сквернялиса может "руководить" российская госкорпорация "Росатом".
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