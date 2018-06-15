Огненный апокалипсис: извержение вулкана на Гавайях длится пять недель

В результате извержения вулкана Килауэа на Большом острове Гавайи (США) потоки лавы "затопили" около 2 000 акров земли и разрушили более 600 домов. За четыре недели юго-восточную часть острова исполосовали более двух десятков трещин.

Европейское космическое агентство (EKA) опубликовало две фотографии Большого острова Гавайи, сделанные из космоса 23 мая и 7 июня.

На снимках видно, как потоки лавы вулкана Килауэа изменили направление в течении двух последних недель, надвигаясь на новые районы, ранее не затронутые бедствием.

Жителей уже предупредили о надвигающейся опасности и возможной экстренной эвакуации.