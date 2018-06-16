Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 - прямая трансляция

Фестиваль болельщиков проходит в эти дни в Москве. Sputnik ведет прямую трансляцию. Третий день большого праздника.
Фестиваль фанатов ЧМ-2018. День третий. Прямая трансляция
Фестиваль болельщиков проходит в эти дни в Москве. Sputnik ведет прямую трансляцию. Третий день большого праздника.
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