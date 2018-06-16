Огромную вувузелу установили в Москве

Она напоминает горн, рожок и дудку и усиливает шумовой эффект на стадионе.

Ее длина — 9 метров. Внутрь встроены динамики и микрофон. Громкость — до 120 децибел. Вувузела стала популярной во время ЧМ-2010 по футболу в ЮАР. Она напоминает горн, рожок и дудку и усиливает шумовой эффект на стадионе.