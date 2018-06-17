Моуриньо о предстоящем матче Германия — Мексика на ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча Германия — Мексика на групповом этапе ЧМ-2018 в России.

По его словам, немецкая команда знает, что ей нужно для победы.

Он отметил, что мексиканские футболисты — интересная и творческая команда, но "Германия — это сила".

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.