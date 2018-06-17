Моуриньо о предстоящем матче Германия — Мексика на ЧМ-2018

По его словам, немецкая команда знает, что ей нужно для победы.
Он отметил, что мексиканские футболисты — интересная и творческая команда, но "Германия — это сила".
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.