Землетрясение в Японии: шокирующие кадры последствий

Мощное землетрясение произошло в Японии. Смотрите на видео кадры, снятые в момент толчка, а также разрушительную картину последствий.

Утром в понедельник в северной части префектуры Осака произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 07:58 по местному времени (01:58 по кишиневскому времени). Очаг залегал на глубине 13 километров под землей. В ряде районов сила толчков доходила до шести баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.

К настоящему времени подтверждена гибель четырех человек, в том числе 9-летней девочки. Количество пострадавших увеличилось уже до 358 человек.

В результате землетрясения более 100 тысяч семей в Японии остались без газа, в 110 тысячах домовладений прекращено электроснабжение.

Землетрясение привело к сбоям в работе железнодорожного транспорта. Часть линий метрополитена и городских железных дорог начала открываться лишь спустя 12 часов после подземных толчков. На время были запрещены взлет и посадка самолетов в международном аэропорту Кансай в Осаке. По всей префектуре был организован 391 пункт временного размещения.