Песнями и плясками встретили бразильских болельщиков в Ростове-на-Дону

Красавицы-казачки приглашали гостей на танцы. Впрочем, как это было — смотрите сами на видео Sputnik.
Им преподнесли хлеб-соль, угощали донской ухой и мороженым.
Красавицы-казачки приглашали гостей на танцы. Впрочем, как это было — смотрите сами на видео Sputnik.
Мощное землетрясение произошло в Японии. Смотрите на видео кадры, снятые в момент толчка, а также разрушительную картину последствий.
Немецкий болельщик, приехавший на матч "Германия-Мексика" на тракторе, оказался в окружении фанатов и репортеров.
Частная коллекция легендарного гонщика Михаэля Шумахера представлена на новой выставке в немецком Кельне.
Десятки сотрудников Национального Бюро статистики окажутся за бортом системы. Вместо 35-ти территориальных подразделений ведомство будет состоять из четырех региональных центров.
Правительство Молдовы ждет от ООН согласия на обсуждение и принятие резолюции о выводе миротворцев из Приднестровья – что сказал об этом глава государства Игорь Додон.
Жозе Моуринью высказался о предстоящей игре России на Чемпионате мира.
Рижская муниципальная полиция задержала туриста из Германии, который лазил по стене в Старой Риге.
В Вильнюсе с путешественников, приезжающих в литовскую столицу, будет взиматься туристический сбор.
Владелец территории в эстонском порту, на которой стоит арестованный паром "Петербург", а также судовой агент подтвердили, что судовладелец полностью заплатил за их услуги.
Житель Гродно поймал выпавшего из окна третьего этажа нетрезвого мужчину, который заснул на подоконнике.
Разгул стихии в грузинской столице: проливной дождь затопил улицы, а сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач.
Абхазский ученый Рамгар Маршан нашел решение, которое позволит футбольным клубам сэкономить на лечении игроков.
В Баку произошел сильный пожар – загорелся рынок строительных материалов, близлежащие районы окутал густой смог.
Некоторые армянские телекомпании пытаются вести антигосударственную пропаганду, заявил на своей страничке в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В правительстве Казахстана опровергли задержание машиниста потерпевшего крушение поезда и пообещали не искать "крайних".
Защита кыргызстанца, сбившего людей за рулем такси в Москве, попросила не брать обвиняемого под стражу, но следователи настаивали на аресте.
Мэрия Душанбе совместно с МВД Таджикистана выясняют, кто создал фальшивую страницу мэра Душанбе Рустама Эмомали в Facebook.
Власти Узбекистана установили контакты с движением "Талибан" для организации его участия в прямых переговорах с правительством Афганистана.
Пограничники в Южной Осетии задержали трех граждан Грузии за нарушение режима государственной границы.
Рижская муниципальная полиция задержала туриста из Германии, который лазил по стене в Старой Риге.
В Вильнюсе с путешественников, приезжающих в литовскую столицу, будет взиматься туристический сбор.
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