В Кишиневе таксист на полной скорости наехал на девушку

Двадцатилетняя девушка попала под машину в Кишиневе. Несчастный случай произошел на улице Дософтей во вторник примерно в 9.45.

Девушка переходила дорогу через пешеходный переход, не регулируемый светофором. На видеозаписи камер наружного наблюдения, установленных на близлежащем здании, можно заметить, что водитель такси, сбивший молодую женщину, даже не притормозил перед "зеброй".

Та же начала пересекать проезжую часть после того, как другая машина, марки "Мерседес", остановилась перед переходом, давая девушке пройти.

Удар был настолько сильным, что пострадавшая осталась лежать на дороге без движения. Врачи скорой доставили пострадавшую в больницу.

По словам пресс-секретаря Института скорой помощи Кристины Горя, у пациентки диагностировали контузию и множественные травмы малой степени тяжести. Врачи говорят, что состояние девушки удовлетворительное, и в скором времени ее поставят на ноги.