В одесском дельфинарии во время представления родился дельфиненок

Дельфиненок появился на свет в то время, когда в дельфинарии для зрителей демонстрировалось очередное шоу. Его мать, Пенелопа, находилась в том же бассейне; при этом в дельфинарии знали, что в любой момент она может родить малыша.

Видео рождения детеныша снял один из зрителей. Ролик показывает, как Пенелопа кружит по бассейну, затем по воде расплываются темные пятна, и, наконец, рядом с ней появляется маленький дельфин.

Как только дельфиненок появился на свет, вся стая подплыла к семье, оказывая поддержку: дельфины — очень умные животные, устанавливающие между собою крепкие связи.