Прогноз эксперта: что думает Моуринью о матче Россия-Египет

Именитый португальский тренер Жозе Моуринью уверен, что поединок России и Египта станет решающим для сборных в борьбе за выход в плей-офф ЧМ-2018.

Встреча команд пройдет во вторник в Санкт-Петербурге. Россияне в стартовом матче турнира разгромили сборную Саудовской Аравии (5:0), а египтяне уступили команде Уругвая (0:1).

"Я думаю, что этот матч станет решающим за выход в плей-офф. Считаю, что египтяне, также как и Россия, одержат победу над Саудовской Аравией. Уругвай по сравнению с Россией и Египтом более опытен и ментально лучше готов к этому уровню конкуренции. Так что это большой матч", — сказал Моуринью RT.

Ранее португальский специалист заявил, что, по его мнению, сборная России пробьется в плей-офф домашнего чемпионата мира со второго места в группе, а первой станет команда Уругвая.