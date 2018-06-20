Двухэтажный велосипед: бразильские болельщики приехали на нем на ЧМ-2018

Болельщик из Бразилии привез на чемпионат мира по футболу в Россию двухэтажный велосипед, на котором добирается на матчи.
Зовут народного изобретателя из Бразилии Элиас де Соуза Агуер. Он путешествует на необычном транспортном средстве уже не один десяток лет и повидал немало на своем веку.
"Восемь чемпионатов мира, 50 стран на пяти континентах. Моя жизнь — удивительна, я путешествую уже 33 года", — рассказал Агуер.
Необычный транспорт также выбрал немец Губерт Вирт, он приехал в Россию на ЧМ-2018 с прицепом в виде огромной бочки пива.