Русины – древний и интересный этнос

Об этнической истории Молдовы сохранилось множество свидетельств в летописях, документах канцелярии Молдавского княжества, работах молдавских и иностранных исследователей и других источниках. К сожалению, эта история адекватно не представлена в современных учебниках по истории, часто замалчивается и фальсифицируется в угоду политическим интересам определенных групп.

Однако в информационный век сложно скрывать факты. Первоисточники, документы, а не их интерпретации, часто указывают на историческую картину, противоположную внедряемой в массовое сознание.

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В этом контексте представляет особый интерес история русин Молдовы. Некоторые молдавские летописи и легенды содержат важную информацию о русских (также называемых русинами, в латинских источниках – рутенами и т.д.), в Молдове еще до образования молдавского государства.

В ходе передачи "Этносы Молдовы – история русинов", прошедшей в пресс-центре Sputnik Молдова, говоря о русских в Молдове, историк рассказал об источниках, в том числе привел цитату из летописи Николая Костина, где молдавский хронист сообщает о заселении русскими земель северной и восточной Молдовы– по Днестру, до Белгорода и Килии на Дунае.

"Увидев, что пришел Драгош-воевода со своими людьми из Земли Венгерской и что осели они тут, также и Яцко отправился в Землю Ляшскую и позвал своих русских, и пришли они и расселились вверх по реке Сучава; и со временем собралось их множество, и они заполнили эту местность… русские вверху, до границы Земли Ляшской, от гор до Днестра, и внизу до Белгорода и Килии, по старым границам Дакии", — отмечается в хронике Николая Костина.

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Отвечая на вопрос о том, можно ли считать Молдову или ее часть колыбелью древнерусского народа, историк отметил, что "еще Алексей Шахматов писал, что территория между Прутом и Днепром является прародиной русского народа. Я бы вспомнил еще Георгия Вернадского, который писал, что Молдову также называли Молдавской Русью".

"Русины Карпатских земель – это остатки древнерусского народности из которой вышли потом великороссы, малороссы и белорусы – или нынешние русские, украинцы и белорусы", — отметил ученый.