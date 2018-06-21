ВидеоПас: Молдова поддержала проведение ЧМ-2018 в России

Смотрите на видео, как молодые люди в национальных костюмах чеканят мяч на фоне достопримечательностей Кишинева, передавая эстафету дальше.

Снятый в поддержку чемпионата мира по футболу в России ролик разместила на своей странице в соцсети Fаcebook советник президента Молдовы по связям с диаспорой Кристина Буга.

"Мы также присоединились к инициативе #ВидеоПас (www.видеопас.рф) и передаем мяч дальше", — написала Буга.

Она выразила благодарность молдавской общине в Карелии за данную инициативу.

На кадрах видно, как футбольный мяч передают из сквера Кафедрального собора к Арке Победы, затем он катится по "Кишиневскому Арбату", откуда попадает к каскадной лестнице в парке "Валя Морилор", а после – к памятнику Штефана чел Маре.

Акция #ВидеоПас зародилась в Карелии. Ее суть заключается в том, чтобы записать видеоролик чеканки мяча на фоне достопримечательностей города и сделать финальный удар, передавая эстафету дальше.