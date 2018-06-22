Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018

В 2016 году исландские болельщики стали настоящим украшением Чемпионата Европы благодаря своей страсти и вовлеченности. Так что вполне логично, что в преддверии первого для Исландии мирового состязания поклонники футбола решили отправить приветствие стране-хозяйке Чемпионата, исполнив "Калинку" — одну из самых узнаваемых русских народных песен.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.