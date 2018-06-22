Героическое прошлое: 77 лет назад началась оборона Брестской крепости

77 лет назад началась оборона Брестской крепости. Брестская крепость одной из первых ранним утром 22 июня приняла удар врага. Ее оборона – пример величайшего мужества и стойкости советских воинов.

Штурм Брестской крепости был начат немецко-фашистскими войсками 22 июня в 4 часа 15 минут утра. по фортификации был открыт мощный артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. Из-за артобстрела были полностью уничтожены склады, прервана связь, разрушена система водопровода. В результате внезапной атаки немцы разбили гарнизон Брестской крепости на несколько частей, начав штурм в 4 часа 45 минут утра, однако наткнулись на мощное сопротивление красноармейцев.

Одна из надписей на стене в крепости гласит: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41". 23 июля 1941 года, то есть на тридцать второй день войны, в плен был взят командовавший обороной Восточного форта майор Гаврилов, который был последним защитником Брестской крепости.