Китайские фермеры создают удивительные рисунки на рисовых полях

В саду появился портрет Тысячерукого Авалокитешвара. Размер картины достигает рекордных 7 тысяч квадратных метров. Буддийское божество выглядит как живое. Использовали рис разных сортов. Растения отличаются оттенками цвета стеблей и листьев.
Жители города Шэньян (провинция Ляонин) выполнили самый сложный рисунок с 3Д-эффектом.
В саду появился портрет Тысячерукого Авалокитешвара. Размер картины достигает рекордных 7 тысяч квадратных метров. Буддийское божество выглядит как живое. Использовали рис разных сортов. Растения отличаются оттенками цвета стеблей и листьев.
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