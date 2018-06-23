Пенсионеры-фанаты из Швейцарии приехали на ЧМ-2018 на старом тракторе

Беат Штудер, Вернер Циммерманн и Йозеф Вюер выехали из Швейцарии в Калининград 8 июня. Максимальная скорость их транспортного средства составила 30 километров в час.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.