"Арестуй меня": девушки-полицейские из Ливана надели сексуальные шорты

Откровенную униформу служительниц закона успели раскритиковать местные жители, однако самим полицейским она пришлась по душе.

В Сети набирает популярность видео из Ливана, на котором запечатлено, как молодые служительницы закона патрулируют улицу в коротких черных мини-шортах, майке и красных беретах. Такая картина, мягко говоря, непривычна для Ближнего Востока.

Новую форму "испытывают" на себе девушки-полицейские города Бруммана. По словам одной из них — Саманты Саад, ей нравится эта униформа, и она надеется, что такая акция будет проходить каждый летний сезон.

Акцию придумал мэр города Пьер Ашкар. Он заявил, что власти хотят изменить мрачное представление о его стране на Западе. И в шортах, считает градоначальник, ничего предосудительного нет.

"Девяносто девять процентов туристов в Средиземноморском регионе носят шорты", — отметил Ашкар.

Впрочем, не все жители Ливана разделяют его позицию. Многие выступают против того, чтобы красивых девушек использовали для привлечения туристов.