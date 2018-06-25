Моуринью рассказал, чего ждет от игры Россия-Уругвай

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что думает о матче между Россией и Уругваем на ЧМ-2018.

Встреча команд пройдет в понедельник в Самаре. Россияне в стартовом матче турнира разгромили сборную Саудовской Аравии (5:0), а после победили Египет (3:1). Команда Уругвая свои поединки против этих соперников выиграла с одинаковым счетом 1:0.

"Этот матч может оказаться, как очень важным, так и заурядным, потому что обе команды прошли в следующий раунд. Если это поединок, в котором необходим результат, то представляю очень напряженную игру. Команда-хозяйка ощущает огромную поддержку своей страны. У Уругвая свое ноу-хау — они знают, как бороться, как играть продуманно, как попытаться повлиять на игру эмоциональной составляющей. Это будет большой матч", — сказал Моуринью RT.

Ранее португальский специалист заявлял, что, по его мнению, сборная России пробьется в плей-офф домашнего чемпионата мира со второго места в группе, а первой станет команда Уругвая.