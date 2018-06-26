Суляк: в XIV веке появился этноним "руснак"

Культурное многообразие современной Молдовы во многом обусловлено полиэтничным характером проживающего здесь населения. В рамках проекта Sputnik.Знания в пресс-центре Sputnik Молдова прошла передача "Русины Молдовы".

Кандидат исторических наук Сергей Суляк рассказал о самобытной истории русского народа в Молдавии.

"Русин — первоначально ударение в этом слове ставилось на первом слоге – это самоназвание древнерусской народности на территории Руси и за ее пределами", — отметил историк.

По его словам, к XIX веку этот этноним сохранился в основном среди жителей карпатской Руси.

"Карпатская Русь – географическое понятие, которое объединяет юго-восточную часть Польши, восточную Галичина, Буковину, Закарпатскую область современной Украины, часть восточной Венгрии и Словакии, Марамуреш в современной Румынии и некоторые районы на севере входившей в состав Российской империи Бессарабии", — сообщил Суляк.

В XIV веке появился еще один этноним в противовес полякам – руснак. Говорили: ты поляк – я русняк, так как русины были униатами или православными, поляки — католиками. Между ними были сложные и противоречивые отношения.

Также историк отметил, что этноним "русин" выпал из истории в советские времена, когда ставилась цель создания украинской государственности и русин называли украинцами.