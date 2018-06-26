Торт для Лионеля Месси: гигантское лакомство с фигурой футболиста

Торт весом 60 кг, приготовленный ко дню рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которому в воскресенье исполнился 31 год, вынесли в подмосковных Бронницах, где во время чемпионата мира базируется команда.

В честь пятикратного обладателя "Золотого мяча" состоялся торжественный концерт, в конце которого был вынесен праздничный торт в виде шоколадной статуи игрока в натуральную величину. Торт весом 60 кг неделю изготавливали в одной из московских кондитерских фабрик.

Подарок ко дню рождения Месси подготовил и Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. Это — копия женского портрета "Аргентинка", который был создан в аргентинский период скульптора, уроженца Мордовии Степана Эрьзи.