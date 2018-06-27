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Как дети тайских рыбаков построили футбольное поле прямо на воде

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Играть в футбол можно даже на воде, если сильно захотеть, дети тайских рыбаков мечтали гонять мяч по полю - что из этого получилось, смотрите на видео Sputnik.

В плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. И тогда мальчишки построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад. Подробности — в видео Sputnik.

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Теги:
дети рыбаков, футбольное поле, Общество
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