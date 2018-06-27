Как дети тайских рыбаков построили футбольное поле прямо на воде

В плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. И тогда мальчишки построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад. Подробности — в видео Sputnik.
Играть в футбол можно даже на воде, если сильно захотеть, дети тайских рыбаков мечтали гонять мяч по полю - что из этого получилось, смотрите на видео Sputnik.
В плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. И тогда мальчишки построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад. Подробности — в видео Sputnik.
Главный редактор международного исторического журнала "Русин" Сергей Суляк рассказал об одном из уникальных этносов Молдовы.
Торт весом 60 кг, приготовленный ко дню рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которому в воскресенье исполнился 31 год, вынесли в подмосковных Бронницах, где во время чемпионата мира базируется команда.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в среду проведет в Москве переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым: они подготовят почву для встречи Трампа и Путина.
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В Риге за мелкое хулиганство задержали очередного гостя столицы - пьяный британец напал на киоск с мороженным.
Депутаты литовского парламента предложили создавать лагеря для беженцев и экономических иммигрантов за пределами Евросоюза.
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