Как дети тайских рыбаков построили футбольное поле прямо на воде

Играть в футбол можно даже на воде, если сильно захотеть, дети тайских рыбаков мечтали гонять мяч по полю - что из этого получилось, смотрите на видео Sputnik.

В плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. И тогда мальчишки построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад. Подробности — в видео Sputnik.