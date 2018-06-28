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Аргентинцы на Антарктиде отпраздновали выход сборной в плей-офф

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В Антарктиде аргентинские полярники, несмотря на холод и метель, выбежали на улицу: причем некоторые из них были так горячи, что забыли накинуть куртки - смотрите на видео, как это было.

Аргентинские полярники станции "Марамбио" от радости выхода сборной в плей-офф прыгали и кричали с национальными флагами. Сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии и завоевала путевку в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в МосквеКалининградеСанкт-ПетербургеВолгограде, КазаниНижнем Новгороде, СамареСаранскеРостове-на-ДонуЕкатеринбурге и СочиСамара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Теги:
фанаты, футбол, "Марамбио", Антарктида, Спорт
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