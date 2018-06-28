Голая правда: что рассказала о себе самая сексапильная болельщица ЧМ - видео

Фотография этой блондинки облетела весь мир. Девушку признали самой красивой болельщицей ЧМ-2018, но она тут же оказалась героиней "сексуального скандала". СМИ сообщили, что она - актриса "фильмов для взрослых".

Девушку зовут Наталья Андреева, ей 28 лет. В 2007 году она завоевала титул "Мисс Москва". Наталья — футбольная фанатка и часто ездит на матчи сборной России.

Девушка рассказала о себе и своей любви к национальной команде. Она не стала отрицать, что ранее подрабатывала моделью, участвовала в съемках для журнала Playboy, и что откровенные фотографии принадлежат ей. Но что касается откровенного видео, то, по ее словам, оно было "грязно слито в интернет" ее бывшим парнем из мести. А к порноиндустрии, говорит девушка, она не имеет никакого отношения.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.