Путешественник Геннадий Шатов рассказал о своей новой в кругосветке

Вокруг света на яхте - такую задачу поставил перед собой известный молдавский путешественник.

Геннадий Шатов — философ, писатель, байкер, первый житель Молдовы, который совершил кругосветное путешествие на мотоцикле, готов к новым приключениям. На сей раз его маршрут лежит через моря и океаны. Отправляется он в "кругосветку" на яхте.

О том, как он пришел к мысли объехать весь мир и о планируемой экспедиции путешественник рассказал на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства и радио Sputnik Молдова.

Россия — первое направление

"Однажды в жизни человека наступает момент, когда он жаждет познать себя и мир в совершено другом масштабе — это произошло и со мной. Идея была проехать всю Россию до Владивостока. Потом я подумал, что возвращаться тем же путем — неинтересно. Пришла мысль пересечь океан и проехать через Америку и получится некая северная кругосветка", — объяснил Шатов.

Он отметил, что позже накопив денег он совершил полное кругосветное путешествие, посетив пять континентов. Экспедиция продолжалась 481 день, все это время он колесил по дорогам мира на своем ставшем уже знаменитом байке, который он по-дружески называет "Симба".

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Планирование, визы, безопасность

"Маршрут прокладывал, учитывая политическую ситуацию, то есть страны, где нет войны. Я выбирал континент, смотрел сколько стран пересеку и затем делал визы", — заявил Шатов.

По мнению путешественника, качество дорог во всех странах было хорошее. Отдельные плохие участки запомнились в Кении, Австралии, Монголии и Чили. А самые добрые и гостеприимные люди оказались в Турции.

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В некоторых государствах, как рассказал Шатов, были ситуации опасные для жизни. Например, мотоцикл выходил из строя в пустыне или ночное происшествие на хайвей в Египте, когда по встречной полосе ехал грузовик.

"Все опасные для жизни происшествия происходят ночью", — отметил Шатов.

В море!

Следующая кругосветка пройдет на яхте "Шаман", которую путешественник приобрел специально для этой цели.

Маршрут планируемой трансокеанской экспедиции чем-то напоминает первое путешествие вокруг света в XV веке известного португальского мореплавателя Фернана Магеллана.

"Мы запланировали классический маршрут по низким широтам, через два канала Суэцский и Панамский. На данный момент яхта стоит в Турции, ее готовят. Через два месяца мы отправляемся оттуда в сторону Канарских островов, потом к Кабо-Верде, затем пересекаем океан, Карибские острова, Панамский канал, пересекаем Тихий океан, затем нас ожидает много островов. Далее юго-восточная Азия, откуда мы попадем в Красное море и затем в Средиземное", — пояснил Шатов.

Он добавил, что в это плавание он отправляется не один, так как судном управлять самому тяжело. Поэтому Шатов берет с собой команду из трех человек, все они его друзья. Займет это приключение не менее двух лет.

Более того, на яхте есть четыре места, на которые может претендовать каждый желающий, но плавание это обойдется недешево.

Всю пресс-конференцию можно посмотреть по этой ссылке.