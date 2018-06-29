Шатов: мы живем в мире недостаточной информации

Перед тем, как планировать поездки за границу, необходимо основательно подготовиться, так считает известный путешественник из Молдовы Геннадий Шатов.

Молдавский путешественник Геннадий Шатов рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова о том, как планировал свою первую "кругосветку".

"Для того, чтобы уметь планировать, нужно уметь принимать правильные решения. Ведь мы живем в мире, где царствуют неполные данные, и мы основываемся на своей интуиции перед тем, как решать неизвестные задачи", — подчеркнул Шатов.

Он добавил, что изначально у него возникло желание проехать всю Россию до Владикавказа.

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"Однако я подумал, если я буду во Владивостоке, то, как потом возвращаться обратно? Тем же путем — неинтересно. Но если я пересеку океан, то проеду по Америке и получится северная "кругосветка", — объяснил путешественник.

Позже он стал выяснять, что является полноценным кругосветным путешествием с географической точки зрения. Шатов отметил, что таковым считается посещение всех континентов.

"Таким образом, я поступательно пришел к мысли, что было бы неплохо сесть на мотоцикл и объехать все континенты. Посмотреть, как живут люди и стать намного богаче благодаря этим впечатлениям", — заключил Шатов.