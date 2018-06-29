Бразильцы устроили карнавал на улицах Москвы после победы над сербами

Яркое шествие бразильских футбольных фанатов могли наблюдать москвичи на улицах города и под землей - в метро.

Бразильские футбольные фанаты устроили настоящий карнавал на улицах российской столицы после победы своей сборной команды над сербами выхода в плей-офф.

"Я так взволнована, я так счастлива, я была уверена, что наша команда выиграет этот матч", — рассказала одна из болельщиц.

Фанаты сборной Бразилии начали танцевать еще в метро, а затем продолжили свою феерию на Никольской улице.

Следует отметить, что для победы и выхода в 1/8 чемпионата мира Бразилии хватило бы "ничьей". Но они заработали три очка, выиграв со счетом 2:0.

"Я думаю, что Бразилия сегодня сыграла свой лучший матч на чемпионате мира", — рассказал один из болельщиков.

Следующая игра сборной Бразилии состоится 2 июля в Самаре, где пройдет встреча со сборной Мексики.